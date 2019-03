Andrée Savoie élue présidente du conseil d’administration d’Assomption Vie

par

Les administrateurs d’Assomption Vie ont élu madame Andrée Savoie à la tête du conseil d’administration, vendredi dernier, après la récente assemblée générale annuelle de l’entreprise acadienne.

Née à Moncton au Nouveau-Brunswick, Andrée Savoie est une entrepreneure bien connue de la communauté acadienne. Elle est actuellement la copropriétaire et présidente-directrice générale de Propriétés Adelin Ltd. situées à Moncton. De 1999 à 2015, Mme Savoie a également œuvré à différents niveaux au succès de l’entreprise familiale, Construction Acadienne Ltd. dont elle était la copropriétaire.

Ingénieure de formation, elle détient un baccalauréat en génie chimique de l’Université McGill et une maîtrise en sciences appliquées de l’Université d’Ottawa.

Elle est également membre de nombreuses associations et affiliations dont le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, la Chambre de commerce du Grand Moncton, l’Institut des administrateurs de sociétés d’où elle détient la désignation IAS.A et l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick.

Andrée Savoie est dévouée à sa communauté et le bien-être de ses membres en s’engageant à de nombreu- ses activités et initiatives. Elle siège, entre autres, au Cabinet de campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton et au conseil d’administration de la Fondation du YMCA du Grand Moncton où elle œuvre à titre de vice-présidente. Elle siège également au conseil d’administration de la Banque Nationale du Canada.

Nomination d’un nouvel administrateur

Lors de l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 22 février dernier, la compagnie a également souligné le départ du président sortant, Jacques Valotaire. Au cours de la prochaine année, ce dernier siègera à titre d’administrateur. Il fut également annoncé que Bernard Tanguay se joignait au conseil d’administration à titre d’administrateur.