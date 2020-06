Amy Green et Gabriel Cormier sont les athlètes de l’année à l’école L’Odyssée

Amy Green

Normand A. Léger

Amy Green et Gabriel Cormier, les deux de Moncton, sont les athlètes de l’année de l’école secondaire L’Odyssée de Moncton pour la saison sportive 2019-2020.

Les deux ont été couronnés lors du Gala annuel de l’école présenté pour la première fois d’une manière virtuelle en raison de la pandémie COVID-19, mercredi dernier, sur les médias sociaux et l’Internet. Le tout a été présenté en grande pompe grâce à un super montage qui a placé en évidence plusieurs élèves, enseignantes et enseignants de l’école durant la présentation d’une heure et demie. Gabrielle Belone et Alec Robinson sont les recrues de l’année.

Gabriel Cormier

C’est l’athlète olympienne et ancienne de L’Odyssée, Geneviève Lalonde, qui a présenté les athlètes de l’année. Chez les filles, autre Amy Green, on retrouvait Caroline Boissonneault, Jillian Doyle, Danielle Richard et Irène Mutoli, comme candidates. Chez les gars, Caleb Fogarty, Eric Jean, Luc Richard, Jonathan Sheehan et Julien Tétégan étaient aussi en no- mination.

«Je suis très contente de ce titre, a dit Amy Green au journal. C’était différent cette année pour le gala parce qu’on n’était pas là, mais c’est un honneur. J’ai voulu essayer plusieurs sports au cours de mes quatre années à l’école et je me suis prouvée dans chacun. J’ai connu des défis au début entre les sports et les études. Mais j’ai appris à bien allier les deux et cela me vaudra aussi dans la vie de tous les jours. J’ai plusieurs souvenirs de mes quatre ans, mais j’ai beaucoup apprécié jouer au hoc- key avec les Olympiennes cette année. J’ai rencontré du nouveau monde et j’ai vraiment aimé notre saison. J’ai voulu laisser ma marque à l’école en démontrant du leadership et en montrant l’exemple par mon jeu sur les terrains. J’ai apprécié jouer avec l’équipe provinciale de ringuette aux Jeux du Canada en 2019, mais j’ai dû me rattraper dans mes études au retour, ce qui a été un défi. La participation des Olympiennes au tournoi provincial de soccer senior l’automne dernier a aussi été un autre moment excitant.»

Amy Green, 5pieds 8pouces, est inscrite au baccalauréat en administration au campus de Moncton et s’alignera avec les Aigles Bleues au soccer. Elle a porté les gilets des formations de soccer, ringuette, frisbee ultime, hockey et volleyball dans ses quatre années.

«J’ai adoré mes quatre années à l’école L’Odyssée, a dit Gabriel Cormier, qui a tenu à remercier ses entraineurs et coéquipiers. Je suis soulagé que c’est fait. J’avais beaucoup de pression avec la famille. J’affiche un gros sourire. C’est incroyable, quatre en quatre dans la même famille. Je suis le dernier et nous allons donner la chance aux autres maintenant. Je me sens bien avec ce titre et surtout en raison de tout le temps que j’ai dévoué aux sports à l’école en quatre ans. Tu te lèves, tu es en classe et ensuite tu passes beaucoup de temps dans le gymnase et en salles avant de reprendre le lendemain.»

Fait à souligner, Gabriel Cormier est le quatrième membre de sa famille à avoir remporté le prix de recrue de l’année et d’athlète de l’année à L’Odyssée. Ses deux frères (Simon et Benoit) et sa sœur (Alexanne) ont fait de même auparavant. Cormier a porté plusieurs maillots durant son séjour, incluant au basketball, volleyball, frisbee ultime et soccer. «C’est fou comment vite le temps a passé, a-t-il ajouté. Avec toutes ces acti- vités, j’ai pris une routine que j’ai beaucoup aimé. Mon coup de foudre a été lorsque j’ai pu jouer avec mon frère Benoit au basketball. Il était un senior et moi junior. J’ai adoré cela et durant une partie dans un tournoi à Saint-Jean, j’ai marqué 40 points avec son aide, le plus de points que j’ai jamais marqué dans une joute. Il était un très bon joueur.»

Les sports sont une bonne distraction de l’académique selon l’athlète de 6pieds 1pouce, 185 livres. Il dit que cela est bon pour la santé mentale. Il a maintenu un bon équilibre entre les deux matières et dit avoir construit de bonnes habitudes de vie. Il a joué quatre ans avec les équipes provinciales de basketball, souvent le seul francophone, de -15 à -17 ans. Il a apprécié avoir remporté une médaille de bronze l’an dernier au championnat cana- dien -17 ans à Fredericton. Il devait s’aligner à nouveau cette année avec la formation, lui qui a été choisi au sein de l’équipe étoile provinciale de basketball des écoles secondaires, en mars.

En septembre, il poursuivra des études en biologie à l’Université Crandall de Moncton et jouera pour l’équipe collégiale de basketball des Chargers. Il avait quelques choix, mais a décidé de demeurer près de la maison. Il vise s’améliorer davantage. Il a eu 18 ans le premier janvier. Il aurait aussi pu jouer au soccer, mais favorise le jeu à cinq plutôt que celui à 11. Il compte deux participations au soccer aux Jeux de l’Acadie et en a raté deux autres en raison des entrainements au basketball provincial.

Philippe Danault, des Canadiens de Montréal, a présenté les recrues de l’année. La recrue féminine Gabrielle Belone a joué au soccer et Alec Robinson, au football chez les gars.

«C’est un bel honneur que d’avoir été choisi recrue de l’année, a indiqué Alec Robinson. Cela m’encou- rage à continuer à travailler fort. J’aime bien jouer sur la ligne défensive. Je suis impliqué dans tous les jeux et j’ai mon travail à faire pour aider l’équipe à gagner. J’aime être agressif, plaquer les joueurs offensifs de l’autre équipe et parfois leur quart arrière. Lorsque j’ai eu la nouvelle, j’ai immédiatement pensé à tout le travail et l’énergie que j’ai placés aux entrainements et lors des parties pour me rendre là. Cela me donne confiance pour continuer afin de me rendre à la prochaine étape et aider l’équipe à remporter un autre championnat au cours des trois prochaines années.»

Mesurant 5pieds 10pou-ces, 210 livres, l’élève de 9e année est une perle rare qui se présente à l’entrainement avec enthousiasme. Il a remporté un championnat provincial des écoles secondaires à sa première saison au secondaire, lui qui ne joue que depuis deux ans. Il avait évolué avec les Raiders bantam de Football Moncton, auparavant. Il a aussi joué avec Équipe Nouveau-Brunswick -16 ans à l’été 2019 et a participé au tournoi de l’Est en Ontario, un voyage, un défi et une expérience qu’il a beaucoup appréciés.

Gabrielle Belone est une joueuse de soccer de 14 ans qui joue à l’attaque. Elle a disputé sa première saison avec les Olympiennes, étant en 9e année. «J’étais surprise d’avoir été choisie comme recrue de l’année, a-t-elle indiqué. Il y avait beaucoup d’autres bonnes athlètes. Cela m’encourage pour les trois prochaines années. Comme attaquante, je marque souvent, soit du pied droite ou gauche et je cours beaucoup. J’ai un bon coup de pied et j’ai bien aimé ma saison avec les Olympiennes. C’était une bonne expérience.» Le soccer est son seul sport. L’athlète de 5pieds 4pouces veut continuer à s’améliorer et aime-rait bien s’aligner avec les Aigles Bleues de l’Université de Moncton dans quatre ans.

Une mention spéciale a été faite envers les élèves Martin Gallant, choisi au sein de l’équipe nationale de frisbee ultime; Gabriel Cormier, nommé avec la formation provinciale de basketball et Jordan Kenny et Nathan Dinard, qui ont été recrutés par l’équipe de hockey du CÉGEP de Rimouski.