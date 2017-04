Améliorations du centre communautaire à Grande-Digue

par

(GNB) – Les gouvernements provincial et fédéral investissent 92 556 dollars dans des améliorations à l’infrastructure du centre communautaire de Grande-Digue.

«Les centres communautaires sont des lieux de rassemblement importants pour les gens du Nouveau-Brunswick», a déclaré le premier ministre, Brian Gallant. «Ils aident à soutenir l’économie locale et à améliorer la qualité de vie des résidents. Cet investissement en infrastructure aidera Notre Centre de Grande-Digue à soutenir la communauté pour des années à venir.»

«Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’installations récréatives et communautaires de qualité sûres et fiables pour la santé de nos citoyens et la vitalité de nos collectivités», a affirmé le ministre fédéral des Pêches, des Océans et de La Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc. «Le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 donne aux villes et aux organismes partout au pays, la possibilité de rénover et d’améliorer les espaces communautaires tout en soulignant l’anniversaire de notre pays cette année. Honorons le Canada en jouant, en créant et en célébrant tous ensemble cet heureux anniversaire.»

Le projet comprend le remplacement du réseau d’égouts sanitaires, l’installation d’une thermopompe, et l’installation d’équipement qui favorise la conservation de l’eau.

«Cette participation fi-nancière est un appui considérable à la centaine de bénévoles qui organisent régulièrement des activités pour amasser des fonds afin d’entretenir et de moderniser notre centre communautaire», a dit le président du Club récréatif de Grande-Digue, Jean Martin. «Nous avons ainsi pu accélérer la réalisation de ces travaux importants dont toute communauté pourra profiter pendant longtemps.»

L’investissement de 43 325$ du gouvernement provincial est réalisé dans le cadre du Programme d’aide en capital à la famille et à la jeunesse. Le programme permet aux groupes communautaires, aux organismes sans but lucratif, aux districts de services locaux et aux municipalités qui organisent des activités liées à la jeunesse et à la famille de présenter une demande de financement pour des coûts en immobilisations admissibles. Le gouvernement fédéral investit 25 000$ par l’entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés d’Emploi et Développement social Canada, et 24 231$ par l’entremise du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150.