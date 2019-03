Alexanne Boucher attirée par le badminton

par

(N.A.L.) –Alexanne Boucher, de Dieppe, s’adonne au badminton depuis un an et demi et elle suit dans les traces de son frère et de son père, espérant un jour jouer au niveau universitaire.

Elle a participé en fin de semaine au CEPS Louis-J.-Robichaud au tournoi Ouvert Guy Martin, de la série Yonex de Badminton Nouveau-Brunswick, avec plusieurs autres jeunes espoirs de la province et d’ailleurs.

«Mon frère Kael jouait et il aimait beaucoup cela et il m’a attiré vers ce sport, a dit l’étudiante de 10e année à l’école Mathieu-Martin. Je suis capable et je suis heureuse de jouer.»

L’athlète dispute une deuxième saison avec la formation de Mathieu-Martin, également. «Ma force sont les smash. C’est mon jeu et c’est à ce moment que je marque mes points. Je préfère jouer en double et en mixte parce que j’aime avoir quelqu’un d’autre pour m’encourager sur le terrain. Cela donne de l’énergie aux deux.»

Pour être un joueur de badminton exceptionnel, il faut vouloir jouer, s’améliorer constamment et surtout aimer cela. «J’ai pratiqué la gymnastique et cela m’aide dans ce sport, a poursuivi la jeune athlète de 15 ans. Le plus exigent est l’endurance et le cardio. Il faut beaucoup bouger et courir pour le volant et parfois, les rallyes sont longs. J’aimerais suivre mon frère Kael et fréquenter l’Université Laval et jouer au badminton. Pour cela, je devrai avoir de bonnes notes scolaires et m’améliorer. Je suis au début de mon parcours.»