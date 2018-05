Alain Morisod et Sweet People à Moncton en avril 2019

par

(N.A.L.) –Les amateurs du groupe Alain Morisod et Sweet People auront la chance de le voir en spectacle, le samedi 13 avril 2019, à 19h au Centre de Célébrations Wesleyan, de Moncton.

La tournée 2017 devait constituer un adieu pour Alain Morisod et Sweet People, mais c’était méconnaître le côté farceur de l’infatigable musicien suisse qui a effectué ses premiers adieux en 1976.

Le printemps 2019 promet avec ce groupe décidément «pas comme les autres». Cependant, Jean-Jacques Egli a choisi de tirer sa révérence, suivant 40 ans de loyaux services. À 74 ans, le vétéran du groupe aspire à un repos bien mérité, loin de la scène et des studios.

Morisod sera accompagné de ses fidèles complices, Fred Vonlanthen, Julien Laurence, (l’éternel invité-surprise depuis 12 ans) et sans oublier Mady Rudaz, à la voix cristalline et émouvante. Le feeling et la musicalité de Sweet People demeurent intacts. Ils ont encore tellement à dire et à chanter!

C’est un concert sous le signe du changement dans la continuité que le public doit s’attendre. Le spectacle durera toujours autour de trois heures dans un savant mélange de grands succès, nouvelles chansons et des surprises sans oublier la présence rassurante et malicieuse d’Alain Morisod, qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière.

C’est donc une soirée avec Sweet People qui se vit et se savoure jusqu’à la dernière note. Les billets sont en vente par le biais de la billetterie Ticket Window (www.ticket window.ca ou en signalant le 1-506-870-8344). Le cout est de 56,50$ le siège réservé. Il est possible de faire l’achat sur place au Centre Wesleyan de Moncton et Chez Frank’s Music à Moncton.