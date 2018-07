Aide au marathon «Pépère Boîte à lunch»

par

Dans le but d’assurer la continuité de l’activité «Marathon Pépère Boîte à lunch», qui s’est déroulé l’an passé sous la responsabilité de Rhéal Hébert, enseignant à l’école Grande-Digue, le Conseil des Chevaliers de Colomb de Grande-Digue en a pris la relève cette année. Avec l’aide des enseignants Mélissa LeBlanc et Rémi Robichaud, ceux-ci en ont fait une très belle réussite.

En faite plus de 4000 livres de nourriture non périssable a été ramassée pour le Vestiaire Saint-Joseph lors de ce marathon, le 12 juin dernier. Plus de 60 jeunes, accompagnés de Pépère Boîte à lunch, alias Ronald Cormier, et d’autres adultes ont fait le parcours, soit une distance de 42,2 km, de Pêcheries Westmorland Fisheries à Cap-Pelé jusqu’à l’école Grande-Digue. Avec les revenus d’un déjeuner et des dons de commerçants et autres, ayant toujours comme but d’aider à défrayer des coûts de ce marathon, tels que la location d’autobus, la suppléance et autres, un chèque de 2000$ a été présenté à l’école pour aider à payer les frais encourus.