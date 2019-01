AGA de la Maison Nazareth    L’année 2018 marquée par un changement de direction

par

Claire Lanteigne

L’année 2018 a été une année de changement pour la Maison Nazareth. Lors de son assemblée générale annuelle, il a été possible d’apprendre que le directeur général Déo Cuma avait pris sa retraite en avril dernier. Un remplaçant a été embauché mais il est parti après quatre mois et c’est maintenant René Ephestion qui assume la direction générale.

En présentant son rapport, le président Luc Doucet a indiqué qu’il tirait sa révérence après huit ans à la barre du conseil d’administration. Il a souligné le succès du Trivthon qui a rapporté 50 000$ et que les affaires de la Maison Nazareth sont bonnes, sa réputation n’étant plus à faire. Le Radiothon CJSE et BoFM a rapporté 22 000$ et l’organisme est en bonne position financière.

Au cours de l’exercice financier, les revenus ont totalisé 599 656$ tandis que les dépenses se chiffraient à 537 935$ pour un résultat net de 61 721$.

Dans son rapport, le directeur général a indiqué qu’une restructuration a été mise en place au niveau des postes de gardiens, ce qui permettra d’économiser 25 000$ au cours de l’année. Il a parlé des différents partenariats créés depuis son arrivée, ajoutant que la mission et les valeurs de l’organisme restent les mêmes. Il a également vanté le travail des deux coordonnateurs de la boutique Encore et de la Maison Nazareth.

La firme de comptable L. Bourque & Associates P.C. Inc. a été retenue pour l’audit et la préparation des états financiers de l’organisme de 2019 à 2021.

Trois membres du conseil d’administration ne sollicitaient pas un nouveau mandat, soient Luc Doucet, Hubert Danis et Marie-Claude Doucet. On a élu Marie-France Bérubé, Pierre Richard, Cyprien Okana, Michel Cyr, Jean Dubé, Maryse Doucet et Antoine Harissart, au conseil d’administration 2018-2019.

Conférencier.ère invité.e.s

Sr Auréa Cormier, secrétaire de la Société St-Vincent-de-Paul et Jean-Claude Basque, coordonnateur provincial du Front commun pour la justice sociale étaient les conférenciers invités.

Sœur Cormier a dit que la pauvreté n’était pas seulement le manque de ressources financières, mais était aussi associée aux problèmes de santé mentale, de santé physique et de découragement. Pour elle les causes principales de la pauvreté sont les injustices sociales, la discrimination, la dépendance et les dégâts des drogues. Elle a donné des statistiques sur les revenus par province, ajoutant que le salaire minimum ne permet pas aux gens de couvrir leurs frais de logement, de nutrition et de vêtements.

Elle a énuméré les différents organismes de la ville qui offrent différents services aux gens dans le besoin et que Moncton est choyée d’avoir plus de services qu’ailleurs.

M. Basque a dit qu’en 2019 il devrait y avoir une réforme de l’aide au revenu. Il a parlé du Plan provincial de réduction de la pauvreté avec un processus de consultation public, qui était plus positif et plus large que la dernière fois, afin d’inclure plus de gens.