Advance Power Equipment invite le public à sa journée portes ouvertes

Advance Power Equipment invite le public à une journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 29 avril de 8h à 17h, au 1660 ch. Melanson à Dieppe.

Advance Power Equipment, autrefois connu sous le nom de Advance Motorsports, est un commerce qui spécialise dans les ventes et le service de l’équipement pour l’entretien extérieur. «Nous invitons le public à venir nous visiter à notre nouvel emplacement, voir les nouveautés, et de prendre l’occasion de rencontrer notre personnel», dit Paul Robichaud, co-fondateur et propriétaire.

Le grand moment de la journée portes ouvertes sera sans doute le tirage d’une tondeuse à gazon Toro TimeCutter! Le public peut participer au concours en remplissant un bon de participation en personne au magasin d’ici au 29 avril. Le tirage aura lieu à 16h45 cette même journée. Il y aura également de nombreux prix de présences offerts par les représentants de ventes des marques Toro, Echo, Stihl et Exmark.

Advance Power Equipment vend, loue et entretien des équipements paysagistes extérieurs : tondeuses, souffleuses à neige, scies à chaîne, génératrices, laveuses à pression, souffleuses de feuilles, etc. Ils sont un commerce de garantie autorisé pour la plupart des marques de souffleuses à neige et de tondeuses à gazon, y compris Toro, Craftsman, MTD et autres modèles vendus par les grands magasins de surface.

Le personnel de Advance Power Equipment sont des professionnels d’expérience et compte parmi leur équipe le technicien certifié, Roger LeBlanc, qui œuvre dans le domaine depuis au-delà de 30 ans. M. LeBlanc est très bien connu dans la communauté pour son expertise et savoir-faire.

Advance Motorsports voit le jour en 2004 avec trois amis de Dieppe. Pour douze ans, il fut un concessionnaire de la marque Polaris qui vendait également de l’équipement paysagiste. En 2016, ils vendent leur part de concessionnaire Polaris à un compétiteur. Le commerce est dorénavant connu sous le nom de Advance Power Equipment et Paul Robichaud, un des propriétaires originaux, est maintenant propriétaire unique.

Paul Robichaud est également comptable agréé et président/propriétaire de la firme comptable EPR Robichaud et Associés Inc. à Dieppe depuis 1992.