Adrien Dugué et Jean-Marc Gendron faits Chevaliers du Mérite Agricole

Laurence Monmayrant, Consule générale de France dans les Provinces atlantiques, a remis le 6 février dernier, les insignes de Chevaliers dans l’ordre du Mérite Agricole à Adrien Dugué et Jean-Marc Gendron, de la Ferme du Diamant, de Saint-André-LeBlanc.

Cette distinction honorifique, créée en 1883, récompense «les personnes ayant rendu des services marquants à l’agriculture» et qui s’illustrent à travers la mise en valeur de la gastronomie française. Adrien Dugué et Jean-Marc Gendron, originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon et installés au Canada depuis plus d’une dizaine d’année, incarnent parfaitement ces deux aspects. Ils ont ainsi développé leur entreprise de façon complémentaire, en alliant élevage et boucherie-charcuterie, notamment avec les produits issus du canard. Ces produits, que l’on trouve entre autres sur les marchés, sont aujourd’hui bien connus de tous les gourmets de la région.