Adorable Chocolat se joint à l’Arbre de l’espoir

Cette année, l’entreprise locale Adorable Chocolat se joint à la campagne annuelle de l’Arbre de l’espoir afin de permettre d’améliorer la qualité des soins offerts aux patients atteints du cancer au Nouveau-Brunswick. Adorable Chocolat fabrique, cette année, le premier Arbre de l’Espoir en chocolat garnies d’abricots, de canneberges, de gingembre et d’amandes caramélisées. «Adorable Chocolat a toujours soutenu diverses causes, et nous sommes particulièrement heureux cette année de contribuer à cette campagne qui touche tous de près ou de loin», partage la chocolatière en chef, Ginette Ahier. Pour chaque chocolat vendu, Adorable Chocolat contribuera 2$ à la campagne.

L’Arbre de l’Espoir en chocolat est disponible à la boutique Adorable Chocolat à Shédiac, aux marchés des fermiers de Moncton et Dieppe ainsi qu’à travers leur boutique en ligne, au www.adorablechocolat.ca.