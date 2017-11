Adorable Chocolat produit un calendrier de l’Avent

par

Pour une première fois dans la région et peut-être dans la province, on peut maintenant se procurer un calendrier de l’Avent produit localement. «Ça faisait plusieurs années qu’on y pensait, de dire Frédéric Desclos, maître chocolatier et copropriétaire d’Adorable Chocolat, de Shédiac, mais il nous manquait des éléments. Nous avons pu obtenir le calendrier de notre fournisseur de chocolat de Montréal et c’est finalement une réalité. Cependant, nous fabriquons le chocolat ici et on peut l’obtenir en chocolat noir, au lait ou blanc. Disponible depuis samedi dernier, il est super populaire», d’ajouter Frédéric.

On peut se procurer le calendrier de l’Avent au commerce à Shédiac, ainsi qu’aux marchés de Dieppe et Moncton, le samedi.