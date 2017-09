Adepte de Kyokushin-Kan Karaté   Josée Babineau vise sa ceinture noire

par

Claire Lanteigne

Josée Babineau, 15 ans, de Grand-Barachois, pratique le karaté depuis qu’elle a cinq ans. C’est à ce moment que Sensei JJ Nowlan ouvrait son école à la Salle de Grand-Barachois. Elle en fait deux fois par semaine d’une à trois heures chaque fois.

«J’étais hyper active comme jeune, de dire Josée. J’ai fait de la danse, mais quand j’ai vu le dépliant sur le karaté, j’ai décidé d’essayer ça et j’ai bien aimé. C’est pourquoi j’en fais depuis. C’est une activité qui m’aide avec mon stress et à faire passer mes émotions.»

Son père Denis a également pratiqué cette discipline pendant un certain temps.

Elle a participé à plusieurs compétitions, dont une au Costa Rica en 2014, où elle a terminé première en kumité (combat) et troisième en kata (formes).

En 2016, à Québec, elle a terminé en troisième place en combat. Elle s’est également rendue aux États-Unis en 2012, 2013 et 2014, en plus d’un tournoi à Grand-Barachois.

Josée est une jeune fille très occupée, puisqu’elle a aussi un gymnase à la maison pour se pratiquer. En plus des heures passées au karaté, elle travaille au Tim Horton de Cap-Pelé et trouve le temps de faire 7.5 km de jogging chaque jour. Pendant l’été, elle garde également son jeune frère. Elle est en 10e année à l’école Louis-J.-Robichaud de Shédiac et réussit très bien dans ses études.

«J’ai un horaire serré, dit-elle, et là je me pratique pour obtenir ma ceinture noire en novembre. J’ai eu ma ceinture brune le 4 avril 2016. Je serai la première étudiante du club à obtenir ma ceinture noire. Pour obtenir cette ceinture, ce sera deux jours de compétitions, les 4 et 5 novembre. Il y aura 15 combats d’une minute et demie, de la technique et un test écrit. Je dois obtenir 80% et plus pour obtenir ma ceinture noire et je compte bien réussir», de conclure la jeune fille déterminée et ambitieuse.