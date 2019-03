À l’école Grande-Digue    Un accueil d’honneur pour les Chevaliers de Colomb

par

Claire Lanteigne

Mercredi dernier les Chevaliers de Colomb du conseil Pascal Poirier, 7535 de Grande-Digue ont été accueillis avec grand honneur par les élèves et le personnel de l’école Grande-Digue, lors d’une journée de reconnaissance,

«Nous avons accueilli les Chevaliers de Colomb avec une garde d’honneur, une présentation de toutes leurs contributions et soutien, de dire Denise Richard, directrice de l’école Grande-Digue. Il y eu ensuite le visionnement d’une vidéo faite par trois jeunes de 8e année. Ils ont eu l’idée de faire une vidéo pour nous montrer tout ce que les Chevaliers de Colomb ont permis de faire grâce à leurs nombreuses heures de travail.

«Puis ce fut la présentation de la bannière signée par tous les jeunes et le personnel de l’école. Un talentueux élève graphiste de 8e année a créé une bannière spéciale que les élèves voulaient signer et offrir en cadeau aux Chevaliers de Colomb. On voulait aussi leur offrir une plaque de reconnaissance puisqu’ils sont le partenaire principal de l’école Grande-Digue.

«Après la présentation, Jean-Marc O’Brien et moi-même avons parlé aux Chevaliers de Colomb de l’école d’aujourd’hui, de l’inclusion scolaire, des investissements de la part du ministère de l’Éducation et du potentiel des jeunes que nous avons chez nous.

«Le groupe a ensuite été divisé en trois pour la visite de l’école et faciliter les échanges entre élèves et Chevaliers. Les Chevaliers ont eu la chance de voir de quelle façon les nombreuses heures de travail qu’ils consacrent à la jeunesse de Grande-Digue portent fruit. «Nous avons clôturé la visite avec du café et un goûter à la salle de musique, suivis d’un diner fricot offert gratuitement aux membres du personnel qui pouvaient se libérer et se rendre à Notre Centre de Grande-Digue.

En souhaitant la bienvenue au groupe, Madame Richard a indiqué que l’école avait les meilleurs élèves du monde. Elle a souligné le travail que font les Chevaliers pour les élèves et l’école et ce qui en résulte. Que ce soient les déjeuners communautaires, le projet de bouteilles et cannettes, le concours de ballon panier, Pépère Boîte à lunch, le Marathon Pépère Boite à lunch, ces gens se rencontrent afin de réfléchir comment aider les jeunes pour qu’ils aiment l’école, soient bien à l’école et apprennent mieux.

«Avec leurs sous, a-t-elle dit, on est capable de payer des collations et des repas chauds, payer du matériel scolaire pour les jeunes dans le besoin, acheter des vêtements, des Ipads, des systèmes de sons (MF) et bien d’autres choses.

«Ce sont des gens remarquables et importants dans notre communauté et nous sommes chanceux de les avoir», a-t-elle conclu.

Déjeuner communautaire mensuel

Depuis une vingtaine d’années, les Chevaliers de Colomb tiennent leur déjeuner mensuel à Notre Centre de Grande-Digue, le troisième dimanche du mois, de 8h à 11h30. Un comité s’occupe de la planification des déjeuners qui sont tous commandités par des entreprises

« Nous servons habituellement de 275 à 325 déjeuners et ça va jusqu’à 400 pendant la saison estivale, de dire Neil LeBlanc, Grand Chevalier. C’est une collecte de fonds pour notre organisme, sauf aux occasions dédiées au profit d’une cause ou d’un autre organisme. Tout l’argent va aux jeunes individuellement ou en groupe.»

Chaque déjeuner est commandé individuellement et on appelle votre numéro lorsqu’il est prêt. «Nous avons fait un sondage en février afin de savoir si les gens voulaient des changements au déjeuner. Mais il n’y a rien eu de notable pour en justifier. C’est cependant une chose sur laquelle le comité se penche régulièrement», dit-il.

«Nous faisons aussi la collecte de cannettes et bouteilles avec le projet de la Boîte à Oscar et en une année on a recueilli 11 000$. On a aussi un 50/50 lors du déjeuner. Le conseil compte 93 membres dont 35 sont encore très actifs.

C’est encore avec émotion que le Grand Chevalier parlait de la journée de reconnaissance, dimanche. «Nous nous demandions pourquoi on nous faisait entrer par la porte arrière, dit-il. Et là nous avons été accueillis par une garde d’honneur tout le long du corridor et tous nous saluaient dans une belle ambiance. Ce fut une très belle journée de reconnaissance qui a été appréciée de tous», a-t-il conclu.