À la recherche de talent pour Mary Poppins

Le Théâtre Capitol et Tutta Musica ont entamé le processus d’auditions pour la comédie musicale de niveau professionnel Mary Poppins. On a annoncé, plus tôt cet été, que les huit représentations auront lieu du 24 février au 4 mars 2018. Les billets seront en vente aux membres du Capitol dès le 1er novembre, puis au grand public le 15 novembre. Pour en apprendre davantage sur le programme de membres, contactez la billetterie au 856-4379.

Des auditions auront également lieu, sur rendez-vous seulement, à Moncton le 24 septembre. Le metteur en scène, Marshall Button, se rendra à Toronto plus tard cet automne afin de repérer des comédiens et des chanteurs professionnels. Toute personne intéressée (comédiens, chanteurs et danseurs) doit envoyer une photo et un curriculum vitae à auditions@capitol.nb.ca. Les candidats sélectionnés seront contactés avec de plus amples informations.

Mary Poppins, créée par Disney et Cameron Mackintosh, est présentée grâce à une entente spéciale avec Musical Theatre International (MTI)

La nounou préférée de tous nous revient dans cette comédie musicale superca- lifragilistique! Laissez-vous charmer par Mary Poppins, Bert, la famille Banks, les ramoneurs et toute la troupe dans cette aventure magique et mémorable!