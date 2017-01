À la recherche de jeunes chanteurs dans la région de Shédiac, Barachois et Cap-Pelé

par

Passionnée de la musique et du chant choral, Rose Marie Bernaquez qui habite Shédiac depuis plus de cinq ans souhaite partager sa passion avec les enfants de la région de Shédiac, Barachois et Cap-Pelé. Elle invite les enfants âgés de 7 à 14 ans à joindre sa chorale Les p’tits chanteurs de la côte.

«Je souhaite donner une place à la musique et au chant dans la région. Les enfants sont beaucoup sollicités par les activités sportives, mais je pense que les arts et la culture apportent aussi un bel équilibre dans la vie. Il faut élargir nos horizons», souligne Mme Bernaquez.

Directrice de la chorale de la paroisse Sainte-Thérèse d’Avila de Cap-Pelé et de la chorale du Centre d’accueil et de services francophones pour les personnes immigrantes (CAFI) de Moncton, Rose Marie Bernaquez a également fondé la chorale Les p’tits chanteurs de la côte pour les enfants.

Mme Bernaquez a fait des études en musique à l’Université de Moncton et à l’Université de Montréal. Elle possède une impressionnante feuille de route dans le domaine, ayant tenu des rôles dans plusieurs opéras et donné de nombreux récitals, dont certains ont été enregistrés par Radio-Canada. Elle a donné des cours de chant, dirigé des chorales et a agi comme membre de jurys lors de concours musicaux, dont Accros de la chanson, en Acadie.

«Faire de la musique et participer à une chorale donne de la confiance et un sentiment de satisfaction aux enfants. Le fait d’en arriver à un produit musical qui est beau et dont on est fier contribue à l’estime de soi, dit-elle. J’aimerais offrir cette expérience aux enfants et du même coup, contribuer au développement des arts et de la culture dans la région.»

Les pratiques de la chorale Les p’tits chanteurs de la côte ont lieu dans un local de la Communauté rurale Beaubassin-est, sur le chemin 133, à Grand-Barachois, les samedis à 9h30. La première pratique de 2017 se tiendra le samedi 14 janvier.

Pour obtenir plus de renseignements, prière de communiquer avec Mme Bernaquez au 860-0416.