À la garderie Roche Papier Ciseaux    Une matinée accompagnée de Mikalou l’Écureuil

par

Hélène Le Pennec

Jeanie Bourdages, nouvelle propriétaire des productions Baluchon Magique, a récemment présenté, à la garderie Roche Papier Ciseaux de Moncton, un des beaux spectacles que la compagnie propose «Mikalou l’Écureuil». Ce texte a été écrit par Marie-Jeanne Goulet (dont les spectacles ont été joués plus de 5000 fois depuis 25 ans). Devant un public d’enfants de 10 mois à cinq ans, Jeanie a fait vivre à ses petits spectateurs une belle aventure interactive entre parcours dans la forêt, chansons, danse, rire et gros câlins.

Le Baluchon Magique est une production qui propose des spectacles dynamiques dans de beaux décors pour enfants de deux à huit ans. Évoluant principalement dans la région du Grand Montréal, Jeanie qui y travaille comme comédienne depuis cinq ans et propriétaire et productrice depuis janvier, souhaite développer les activités de la compagnie en Acadie et proposer aux structures accueillant des enfants des spectacles accessibles en français et en anglais.

Résidant dans la région de Montréal, elle souhaite trouver une comédienne qui pourrait «prendre en charge les représentations de quatre des principaux spectacles de la compagnie dans un périmètre de deux heures autour de Moncton autant en français qu’en anglais», explique-t-elle. Les pièces de théâtre sont adaptables en anglais et cela serait indispensable pour faire progresser la compagnie au Nouveau-Brunswick. «Pour que cela fonctionne ici au Nouveau-Brunswick il faut que nous puissions proposer des spectacles en français ou en anglais. Il y a d’ailleurs peu d’animations de ce concept dans la région pour les petits et nous souhaitons développer nos contacts ici et proposer des représentations dans les écoles et les garderies francophones ou anglophones», rajoute Jeanie.

Tout au long du spectacle les enfants de la garderie Roche Papier Ciseaux, du plus petit au plus grand, ont été fascinés par les aventures de Mikalou, écureuil à la recherche d’un cadeau spécial à faire à son ami Roux-Roux écureuil lui aussi! Ainsi Mikalou rencontre dans son périple dans la forêt différents animaux adorables, comiques voire inquiétants. Paon, loup, tortue ou encore ours et dinde sauvage croisent le parcours de ce charmant écureuil en quête d’une idée de cadeau! Pour Audrey, quatre ans, «la meilleure idée est celle de la tortue qui veut offrir une paire de patins à roulettes, c’est drôle un écureuil sur des patins à roulettes quand même», me dit-elle. Hugo, quant à lui a «beaucoup aimé les chansons de l’écureuil, puis le loup il m’a pas fait peur parce que les enfants courent plus vite que les loups». C’est certain cet écureuil a su les captiver d’un bout à l’autre du spectacle! Chaque animal propose ainsi son idée jusqu’à ce que finalement Mikalou décide d’offrir à Roux-Roux…

Impossible de vous révéler la fin de ce spectacle! Si vous souhaitez savoir ce que va finalement offrir Mikalou à son ami, n’hésitez pas à contacter les productions Baluchon Magique et proposer à vos enfants ce beau spectacle interactif ou un autre de leur répertoire.

Pour les contacter visitez le site www.baluchonmagique.com ou réservez votre spectacle à info@baluchonmagique.com.

Jeanie est aussi à la recherche d’une comédienne afin de proposer quatre des spectacles de la production au Nouveau-Brunswick. Alors si vous êtes capable de présen-ter des spectacles en français et en anglais, et que vous pouvez vous déplacer dans un rayon de deux heures autour de Moncton contactez là pour plus d’informations.