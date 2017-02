À la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen: Roméo Savoie rend un hommage vibrant à Christian Brun

par

Hélène Le Pennec

Né à Moncton en 1928, Roméo Savoie est un des grands artistes que l’Acadie a le plaisir et l’honneur de posséder. Architecte, poète et peintre, il est un artiste complet qui participe pleinement à l’enrichissement de l’art et de la culture acadienne dans son ensemble depuis de nombreuses années. Il a notamment depuis 1971 exposé à de multiples reprises en solo ou en groupe. Il est ainsi possible de retrouver ses œuvres dans différents endroits que ce soit au Canada ou encore à l’étranger.

Celui qui a participé, entre autre, à la création de la Galerie Sans Nom et de la Galerie 12 du Centre Culturel Aberdeen y tient, en ce moment même et pour les prochaines semaines à venir, une exposition. En effet du 10 février au 8 mars 2017 Roméo Savoie expose certaines de ces œuvres dans la Galerie 12 du Centre Culturel Aberdeen à Moncton.

Il y a de rencontres qui touchent profondément, celle-ci en fait assurément partie. Un samedi après-midi, Galerie 12 du Centre Culturel Aberdeen, une rencontre pleine d’émotions avec un artiste reconnu, un homme d’une gentillesse incroyable, attristé par la perte d’un de ses grands amis. En effet, alors qu’il installe ses œuvres aux murs de cette galerie renommée, Roméo me parle de son exposition dédiée spécialement à un homme qu’il a bien connu, un de ses amis proches, Christian Brun.

À l’entrée de la Galerie 12 on trouve accroché au mur un portrait de Christian, une œuvre de Roméo et en dessous le mot «HOMMAGE» écrit en lettres d’or. Cette exposition, Roméo Savoie souhaite la dédier à cet homme qui était pour lui «un grand artiste et un grand ami». Il rajoute ainsi «aimé de tous, Christian était un grand artiste et nous l’aimions beaucoup, nous voulons ainsi lui rendre hommage dans cette exposition». Cette perte est pour lui intense puisque Christian et lui se connaissait depuis de nombreuses années. Roméo voyait aussi en Christian «un artiste visuel et un poète d’une grande qualité» et une personne pour qui il avait beaucoup d’estime.

Curieux ou connaisseurs de Roméo Savoie, que vous souhaitiez découvrir cet artiste pour la première fois, poursuivre de vous immerger dans ses créations ou encore rendre hommage à Christian Brun, vous êtes invités à vous rendre à la Galerie 12 du Centre Culturel Aberdeen à Moncton jusqu’au 8 mars prochain.