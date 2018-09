6e marche annuelle : MARCHONS UN MILLE DANS SES SOULIERS BEAUSEJOUR

par

Le 12 octobre 2018 au Centre multifonctionnel, Shédiac – Marche débute à midi

À la recherche de marcheurs et donateurs!

Cet événement constitue une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pendant laquelle les hommes marchent littéralement en talons hauts rouges pour démontrer leur sensibilité et intolérance envers la violence.

Cet événement sert d’abord à augmenter l’implication des hommes dans l’élimination de la violence, mais sert également à une collecte de fonds de quatre millions de dollars afin de développer un nouveau centre pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Il nous manque 600 000$ pour atteindre le rêve de construire ce nouveau Centre. L’équipe de Royal LePage est le commanditaire primaire de l’événement cette année.

Vers midi, ces braves hommes de notre communauté, se rassemblent au Centre multifonctionnel à Shédiac créant un groupe agissant contre la violence. Des entreprises, ainsi que des membres de famille et plusieurs citoyens et citoyennes se rassemblent le long de la rue Main afin d’encourager et appuyer les hommes.

Collectivement et solidairement nous allons réussir à établir un hébergement sécuritaire pour nos victimes. Un pas à talons hauts rouges à la fois, nous allons réussir à faire un impact positif dans la vie de nos victimes de violence.

Nous avons de bonnes nouvelles à vous partager. Nouveau cette année, vous pouvez vous inscrire comme participant et faire votre collecte de fonds en ligne avec Race Roster. Laissez le système vous guider à créer votre inscription. Vous pouvez recueillir des promesses de dons en partageant votre page personnalisée par courriel à vos donateurs et vous pouvez même partager avec les médias sociaux. Sans soucis de faire la collecte des fonds. Allez sur le lien suivant pour vous inscrire ou faire un don. https://raceroster.com/events/2018/19251/walk-a-mile-in-her-shoes-beausejour.

Vous pouvez aussi vous inscrire en communiquant avec Phillis au 533-9100.

Pour plus d’information, pour vous inscrire ou faire un don, veuillez appeler au 533-9100 ou nous écrire par courriel : crcfb@nbnet.nb.ca.