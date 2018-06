35 600$ pour la 15e édition du Relais pour la vie de Shédiac

par

La 15e édition du Relais pour la vie de Shédiac a commencé samedi vers 16h avec le souper des survivant.e.s, un savoureux fricot préparé par le cuisinier Jean-Guy et son équipe de bénévoles. Le père Alphonse Richard, lui-même survivant a béni le repas. Précisons que le comité du Relais de cette année avec ses huit équipes a amassé une somme d’un peu plus de 35 600$. En raison de l’ampleur de l’événement, il y avait une grosse table d’honneur au souper des survivant.e.s et on avait invité tous les présidents des anciennes éditions du Relais.

Le maire de la Ville de Shédiac, Jacques LeBlanc, a souligné le courage des survivant.e.s ainsi que la lueur d’espoir qui est maintenant possible grâce aux nombreuses recherches qui ont permis un avancement pour les traitements. M. LeBlanc a également mentionné les nombreuses contributions de la population en insistant sur les résultats positifs de la guérison. Le maire a terminé en lançant un message aux survivants : de vivre chaque jour pleinement et d’en profiter, car on ne sait pas ce que demain amènera.

Par la suite, les survivant.e.s ont pu entendre le témoignage de la survivante Éliza LeBlanc. Cette ancienne enseignante était émue, elle qui a enseigné pendant 32 ans à l’école Louis-J.-Robichaud. Elle a été diagnostiquée avec un cancer dans les deux seins en 2011. Ce fut un gros choc pour elle, car on se pense toujours à l’abri d’une nouvelle comme ça. Mme LeBlanc a eu une chirurgie, des traitements de chimiothérapie et de radiation et a également pris des médicaments pendant cinq ans afin d’empêcher le cancer de revenir. Elle a insisté sur le fait que chacun de nous peut apprendre une nouvelle comme ça et on se doit d’avoir un moral positif sinon on n’en sort pas gagnant. Elle parlait aussi avec beaucoup de survivant.e.s pendant ses traitements et a réalisé que si plein de gens pouvaient surmonter cette maladie, qu’elle pouvait également combattre ce fléau.

Mme LeBlanc était très reconnaissante envers sa famille qui l’a accompagnée à travers cette épreuve surtout ses deux filles qui l’ont suivie à plusieurs de ses rendez-vous avec les médecins. Elle se souvient que les termes médicaux sont parfois difficiles à comprendre. Éliza LeBlanc a pu combattre le cancer grâce à son moral positif et à la méditation qu’elle faisait pendant ses traitements.

Elle se souvient que son fils ne comprenait pas pourquoi elle avait été diagnostiquée avec un cancer, car elle mangeait très bien, faisait attention à sa santé, ne fumait pas, etc. Et Mme LeBlanc a répondu pourquoi pas moi? La survivante a précisé que la maladie choisit qui elle veut, que ce soit, un jeune, un vieillard, un homme, une femme, etc. Elle en a profité aussi pour souligner le service professionnel des deux hôpitaux ainsi que leur accueil très chaleureux. Elle a fait un parallèle un peu humoristique affirmant que si on pouvait inventer une voiture qui se conduisait toute seule, qu’on devrait pouvoir trouver un remède à la maladie? Elle a terminé en encourageant les survivant.e.s à continuer leur lutte et à rester courageux.

L’ancienne présidente Rose-Marie LeBlanc a rappelé des bons souvenirs aux survivant.e.s avec des photos. Le Relais pour la vie de Shédiac a traversé différentes époques grâce aux président.e.s Rose-Marie LeBlanc, Richard Blouin, Cheryl LeBlanc, Monique Bourque et Guy Lavigne. Rose-Marie LeBlanc a mentionné que le Relais a été un succès ces dernières années grâce aux anciens présidents justement qui ont tous cru à la cause. Mme LeBlanc a d’ailleurs révélé qu’elle avait eu un autre cancer récemment, mais qu’elle avait été chanceuse, car aucun traitement n’a été nécessaire, mais qu’elle ne s’attendait pas à ça. Elle a continué à insister sur la prévention et qu’il faut toujours être reconnaissant en la vie et de continuer les recherches afin de trouver un remède.

Par la suite, les survivant.e.s se sont dirigés au parc Pascal-Poirier pour y effectuer le premier tour des survivant.e.s au fameux son des cornemuses. Plusieurs dignitaires étaient présents. Plusieurs artistes ont défilé sur scène et il ne faut pas oublier de mentionner la cérémonie des luminaires. La chanteuse Maryse LeBlanc était sur scène pour accompagner les gens dans ces moments très émotifs. Cette cérémonie est dédiée à ceux et celles qui ont perdu leur bataille ou qui ont combattu la maladie. Le Relais pour la vie de Shédiac a été un succès ces 15 dernières années grâce aux gens des régions environnantes, aux équipes inscrites ainsi qu’à ses nombreux bénévoles.

Le comité du Relais, composé du président Guy Lavigne et des membres Rachel Lavigne, Ginette Bourque, Raymond Cormier, Paul Boudreau et Natacha Noël Breau aimerait remercier les personnes et les organismes qui ont appuyé la tenue de ce Relais. Un gros merci aussi aux nombreux bénévoles qui ont aidé à l’organisation de ce superbe événement ainsi qu’aux participants à la soirée. Le tirage 50/50 a rapporté la somme de 546,50$. Pour plus d’informations concernant le Relais pour la vie de Shédiac, les gens peuvent rejoindre le président Guy Lavigne au 532-6954. Merci et à l’an prochain!