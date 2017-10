31 615$ pour P.R.O. Jeunesse Dieppe-Memramcook

par

La Marche en bas de laine Coop IGA fut un gros succès encore cette année en amassant 31 615$. Un total de 16 615$ fut recueilli pendant la marche en plus d’un don de 15 000$ de la Coop IGA de Dieppe. Merci à la Coop IGA de Dieppe, BoFM, CJSE, aux entreprises, personnes et organismes qui ont appuyé cette cause! P.R.O. Jeunesse fournit une assistance aux enfants de Dieppe et Memramcook qui, en raison d’un manque de ressource financière, n’ont pas la possibilité de participer à des activités culturelles, artistiques et sportives. (Photo : Gracieuseté)