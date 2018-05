20e édition du Festival de théâtre communautaire en Acadie La Troupe du Monument de Memramcook remporte deux prix

par

Le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) tenait en fin de semaine dernière à l’école Marie-Esther de Shippagan sa 20e édition du Festival de théâtre communautaire en Acadie en collaboration avec La Maison de la Culture Inc. Cette année, afin de marquer cet anniversaire, le CPSC recevait le directeur général de la Fédération québécoise du théâtre amateur Yoland Roy et la co-présidente du Festival égyptien scolaire de théâtre international francophone (FESTIF), Mona Magdalany.

Six troupes du Nouveau-Brunswick ont présenté tout-à-tour des pièces de théâtre tirées d’un répertoire varié.

La Troupe du Monument de Memramcook a remporté deux prix, soit celui de Meilleure comédienne dans un rôle principal décerné à Dorine LeBlanc, et celui de Meilleure comédienne dans un rôle de soutien décerné à Stéphanie Boudreau. La troupe a aussi reçu une 1ère nomination pour Meilleure production, une 2e nomination pour Meilleure scénographie et deux troisièmes nominations pour Meilleur comédien dans un rôle de soutien (Charles Bordage) et Meilleur comédien dans un rôle principal (Michel Long). Il y a eu une mention spéciale d’André Roy pour Yanic Vautour, pour son travail exceptionnel à la technique.

Les Belles Luettes de Moncton, pour leur audace et leur courage dans la présentation de Les Monologues du vagin, ont reçu une mention spéciale du jury.

Le CPSC remettait cette année une oeuvre de Nicole Gallant, artiste originaire et résidante de Dieppe.

C’est sous l’égide de Société culturelle Kent-Nord à Saint-Louis de Kent qu’auront lieu les célébrations de la 21e édition.

Le CPSC est, encore une fois, enthousiaste du déroulement de cet événement devenu un incontournable pour plusieurs participants.