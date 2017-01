2016 : Une année sous le signe du changement à Memramcook

par

À sa première année à la mairie du Village de Memramcook, Michel Gaudet dresse un bilan positif de l’année 2016 malgré les nombreux changements au sein de l’administration et la lenteur des progrès dans le dossier de l’Institut de Memramcook.

«Le directeur général nous a quittés l’automne dernier, de même que le directeur des loisirs et l’agente communautaire qui voyait aux communications de la municipalité, rappelle le maire Gaudet. Les tâches de la direction générale ont été réparties entre la secrétaire municipale et la directrice des finances et nous continuerons d’opérer de cette manière pour encore quelques mois. Les deux autres postes seront comblés en janvier.»

«Lorsqu’un conseil change, il faut s’adapter pour travailler avec le personnel en place et parfois, des changements s’imposent, dit-il. On entreprendra l’année 2017 avec une pleine équipe en place.» Selon le maire, le seul poste qui pourrait s’ajouter à l’administration en 2017 est celui d’un agent de développement économique qui relèverait de la direction générale.

Dans le dossier de l’Institut de Memramcook, le maire Gaudet souhaite que 2017 soit plus concluant que l’année qui vient de se terminer. «Le gouvernement Gallant nous avait promis que le dossier de l’Institut serait prioritaire. Brian Gallant est en poste depuis plus de deux ans et le dossier n’a toujours pas bougé. Il s’agit du dossier le plus important pour nous à la municipalité; on ne lâchera pas. À Memramcook, on est une population patiente et gentille, mais là il faut mettre le pied à terre et exiger qu’une décision soit prise.»

En 2016, la municipalité a pris en main la gestion du terrain de golf de la vallée et l’expérience s’est avérée positive avec un surplus de 38 000$. «On a donc déjà manifesté au gouvernement notre intention d’opérer le terrain de golf pour une deuxième année. En 2017, il faudra alors prendre une décision à savoir si on veut l’acheter, le louer ou conclure une entente avec la province.»

Au chapitre des infrastructures, le Village de Memramcook a terminé son projet de 7,5 millions de dollars pour augmenter la capacité de son système d’eau. Grâce à ce projet, 170 nouvelles demeures peuvent désormais s’alimenter en eau à partir du système municipal. Une deuxième phase du projet est en développement pour encore augmenter la capacité du système d’eau.

Au niveau des routes, au-delà de sept kilomètres ont été asphaltés sur les routes 925 et 106. D’autres demandes de financement ont été faites auprès du gouvernement provincial dans le cadre du plan quinquennal de la municipalité afin de poursuivre le développement des infrastructures routières en 2017.

Sur le plan financier, la municipalité se retrouve avec un surplus en 2016. «Memramcook est une des municipalités du Nouveau-Brunswick qui possèdent une bonne situation financière. Grâce à un personnel très compétent, on a réussi au fil des ans à faire des surplus et à mettre des fonds en réserve. De plus, souligne le maire Gaudet, il n’y aura aucune augmentation de taxe pour l’année 2017.»

Sur la scène socioculturelle, le maire Gaudet a souligné le travail soutenu de la Société historique et la Société culturelle de la Vallée de Memramcook et de la Société du Monument-Lefebvre qui continuent d’offrir une programmation qui enrichit la vie sociale et culturelle de la Vallée. Des activités spéciales devraient avoir lieu en 2017 dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.