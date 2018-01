17e Soirée Bénéfice annuelle de Noël au profit du Vestiaire St-Joseph

par

Le Conseil du Vestiaire St-Joseph inc. veut remercier les membres du Club Rotary de Shédiac et leur président Chuck Collins pour la 17e Soirée Bénéfice annuelle de Noël du Vestiaire jeudi soir le 21 décembre. Merci aussi aux musiciens : Shirley Albert et Victor Cormier, le Club Boishébert, Dupuis Printing, Norma Jeanne et Jacques Lavoie, Mooseheads et les autres entreprises qui ont fait des dons pour des prix et l’encan, ainsi qu’à tous les gens qui sont venus s`amuser et danser. Un montant de 6000$ fut amassé! Ensemble nous faisons une différence! Sur la photo les membres du Club Rotary de Shédiac et à gauche,Chuck Collins qui présente le chèque tandis qu`à la droite, Judson Cassidy, président du Vestiaire et Gilles Brine, maître de cérémonie pour la soirée.