par

Le gouvernement provincial s’associe à la Ville de Shédiac pour construire deux bretelles qui relieront la route 15 et la rue Chesley.

Les travaux ont déjà commencé et devraient prendre fin en septembre. Le projet fournira un accès plus direct, à partir de la route 15, au centre-ville et aux secteurs résidentiels situés au sud de la rue Main.

«Les investissements stratégiques dans l’infrastructure des transports sont essentiels pour continuer de remettre la province en marche», a affirmé le député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Victor Boudreau. «Assurer la bonne circulation des produits, des services et des touristes dans la municipalité aidera la région à continuer de croître». Boudreau participait à l’événement pour le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser.

La route 15 est un corridor commercial pour plusieurs industries de la province. Le projet devrait réduire la congestion routière sur la rue Main et créer des possibilités de développement du côté sud de la route 15.

Le gouvernement et la Ville de Shédiac se partageront également le coût du projet, évalué à environ deux millions de dollars.