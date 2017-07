1755 célèbre ses 40 ans à l’Acadie Country à Shédiac

par

Claire Lanteigne

«Nous sommes pas mal choyés d’avoir un groupe comme 1755, des ambassadeurs qui portent les couleurs de l’Acadie, célébrer leur 40e anniversaire ici à Shédiac», de dire Emery Bourque, organisateur du spectacle l’Acadie Country, samedi.

Ce méga spectacle acadien qui aura lieu sur la scène extérieure de l’aréna débutera à 19h30 avec le groupe de Laurie LeBlanc, suivi à 20h30 de Rhéal LeBlanc et Julie Daraîche. La légendaire formation acadienne 1755 fera vibrer la scène à 22h avec Danny Boudreau et Paul Hébert, comme invités. Puis George Belliveau prendra la relève à minuit jusqu’à 2h du matin.

«Lorsque j’ai communiqué avec Roland Gauvin, d’ajouter M. Bourque, il a accepté l’invitation de Shédiac pour remercier les gens qui ont joué un rôle dans leur carrière. En donnant un thème country au spectacle, ce sera encore plus rassembleur. Ils sont très bien connus ici et ne veulent pas oublier leurs racines. C’est un groupe tellement facile à travailler avec, c’est un groupe pas mal spécial. C’est définitivement la célébration de leur 40e anniversaire qui sera le centre de ce grand spectacle.»

Pour le spectacle de samedi soir, le groupe 1755 va redonner au public et va ainsi retourner à la base en jouant leur répertoire habituel. «On s’est permis de faire un clin d’œil à nos débuts, de dire Roland Gauvin. Notre batteur va venir nous rejoindre et on va faire des chansons plus acoustiques car on veut créer un moment plus intime. C’est définitivement un spectacle qui plaira à plusieurs générations.»

Le groupe 1755, formé de Kenneth Saulnier, Pierre Robichaud, Roland Gauvin, Donald Boudreau et Ronald Dupuis, est reconnu pour ses succès francophones à saveur folk-country rock acadien. Depuis sa création en 1977, il a présenté des centaines de spectacles et a réuni des milliers d’Acadiens. Le groupe 1755 compte sept albums et demeure un des groupes acadiens le plus populaires de notre génération.

«Lorsque nous avons commencé notre carrière, il y a 40 ans jamais nous n’aurions cru que nous serions encore sur scène en 2017. Aujourd’hui après plus d’un millier de spectacles nous sommes toujours là, toujours ensemble et toujours heureux de partager notre fierté acadienne», indique Roland Gauvin un des chanteurs principaux du groupe 1755.

On attend de 3000 à 4000 personnes samedi et M. Bourque souligne qu’il y a un grand intérêt manifesté par l’achat de billets, surtout depuis l’arrivée de la belle température. «Le spectacle est pour les personnes de 19 ans et plus. Il y aura une section VIP que les gens aiment beaucoup car ils ont leur table, des chaises, des rafraîchissements, l’accès à la scène et à la piste de danse, l’accès aux salles de toilettes du Centre multifonctionnel et de la pizza. Les billets au coût de 100$ peuvent seulement être achetés en composant le 382-1234 et ils sont en nombre limité.»

Il y aura une section réservée aux gens qui veulent apporter leurs chaises. On peut se procurer des billets à l’avance au coût de 35$ chez Jean Coutu de Dieppe (deux emplacements); Jean Coutu de Shédiac et Cap-Pelé, Esso de Memramcook, Dépanneur Chez Bou à Bouctouche, au Marché Higho de Saint-Antoine et à billetterieaccess.ca. À la porte, les billets couteront 45$.