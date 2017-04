150e anniversaire du Canada   La fête continue à Grande-Digue

par

En février, les gens de Grande-Digue lançaient la programmation des fêtes du 150e anniversaire du Canada. Dans le cadre de ces célébrations, la première activité, organisée par le Club d’âge d’or, a eu lieu les 10, 24 et 31 mars sous le thème «Café du Canada».

Chaque activité a débuté avec l’arrivée des marcheurs/marcheuses menée par Amand Poirier, porte-drapeau, suivi de l’intonation du «O Canada» par Ronald Léger et les nombreux participants et participantes. Gilles Thibault agissait comme maître de cérémonie.

Ainsi, les 10 et 24 mars, on a accueilli le conférencier, Samuel Arseneault, PhD, géographe, historien, retraité de l’Université de Moncton. M. Arseneault a guidé le groupe dans la découverte de l’historique de la formation des frontières avant et après la Confédération. Une activité qui s’est avérée très animée et enrichissante.

La troisième session, soit celle du 31 mars, demandait la participation de tous les participants. Chacun choisissait une table représentant une province ou un territoire et devait trouver les réponses à un court questionnaire fourni par le comité organisateur. Pour faciliter les recherches, il y avait sur chaque table, un ordinateur, des livrets, des brochures fournies par les provinces. Par après une personne désignée donnait les réponses qui étaient alors projetées sur un immense écran, au bonheur et au plaisir de tous!

Le tout se déroula dans une atmosphère de détente et de plaisir et quoi de mieux pour terminer cette activité qu’une bonne tasse de café, thé ou jus accompagnée d’un bon muffin ou de pain faits par les dames selon les recettes provenant de différentes provinces. Ce furent trois belles activités bien appréciées de tous et toutes.