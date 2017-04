par

Un avant-goût de la belle saison au 1er Salon plaisir d’été

Les 29 et 30 avril prochain, le Centre multifonctionnel de Shédiac se transformera en lieu de rencontre de tous ceux et celles qui veulent avoir un avant-goût de l’été qui approche.

Le premier Salon plaisir d’été à se tenir à Shédiac réunira plus d’une dizaine d’exposants. Ceux-ci proposeront aux visiteurs divers produits et services afin qu’ils puissent planifier leurs activités estivales et leurs vacances.

Plusieurs représentants des parcs provinciaux, de camps d’été ainsi que des commerçants seront sur place pour fournir de l’information sur les sports nautiques, des destinations vacances et diverses expériences touristiques.

Parmi ces exposants on retrouve, entre autres, Cabano Marine et Sports, The Kayak Exchange, le site touristique Hopewell Rocks, Nature N.-B., l’organisation des fêtes Cocagne 250, le Village de Cap-Pelé (Chalet de l’Aboiteau et autres), Croisière de la Baie de Shédiac, l’Aquarium et Centre Marin du Nouveau-Brunswick ainsi que le Village historique acadien.

Aussi, notons la présentation des conférences sur la pêche à la mouche du spécialiste Jacques Héroux, lauréat du prix Roderick Haig-Brown et du prix Jean-Guy Côté. La première présentation en français aura lieu le samedi à 14h alors qu’une présentation en anglais aura lieu le len-demain à compter de 15h.

C’est donc un rendez-vous, les 29 et 30 avril, à compter de 13h. Venez planifier votre été ou simplement découvrir les attraits touristiques de notre province au Centre multifonctionnel de Shédiac. L’entrée est gratuite pour tous.