Claire Lanteigne

Lise et Gilles Cormier de Saint-André-LeBlanc sont des bénévoles très engagés dans leur communauté et ils trouvent également le temps d’en faire ailleurs. Dimanche dernier, le couple et leur fils Riley faisaient partie de l’équipe de Paula Lirette, afin de préparer le diner de Pâques pour les gens qui fréquentent la Maison Nazareth. Ils étaient accompagnés de la famille Gallant, Kevin, Nicole et leur fille Annie, également de Saint-André-LeBlanc.

«Ça faisait un certain temps qu’on y pensait, de dire Gilles. Nos enfants Riley et Annie, 14 ans, fréquentent la même classe à l’école Louis-J.-Robichaud et dans leur cours Formation Personnel Social (FPS) on leur demandait de faire trois actes de bienfaisance. Nous en avons parlé et c’est une activité que les deux familles ont décidé de faire. C’était notre première fois à préparer un repas à la Maison Nazareth. Et qu’elle belle expérience de partage pour les deux jeunes ainsi que nous comme pa-rents. Le voyage de retour à la maison était intéressant et animé.

«C’était une belle énergie de vivre cette expérience et ça donne une différente perspective aux jeunes, de poursuivre Gilles. Ils ont pu constater que des gens ont des difficultés et n’ont pas autant de chance que nous.

«Nous avons tant à donner, dit-il. Nous ne sommes pas riches en argent, mais nous avons du temps à donner. C’est quelque chose que nous voulons léguer à notre fils et quand on fait notre part pour aider, on se sent riche et la vie est intéressante», conclut-il.