10e anniversaire du Jardin communautaire de Shédiac et Banlieues

Le Jardin communautaire de Shédiac et Banlieues a souligné dimanche son 10e anniversaire.

La présidente Odette Babineau a tenu à souligner le travail des organismes et des gens tout ou long de ces années. Le tout a vu le jour par le président fondateur, Gilles LeBlanc, qui, avec l’aide des Chevaliers de Colomb de Shédiac ont débuté avec un lopin de légumes destinés au Vestiaire St-Joseph. L’Église Our Lady of Mercy, de Pointe-du-Chêne a gracieusement prêté leur terrain afin qu’on puisse agrandir à ce que le Jardin communautaire est devenu aujourd’hui.

Grâce à l’appui financier de la Ville de Shédiac et de nombreux commerçants, il a été possible d’y construire 150 lopins dont de nombreux sont surélevés pour de meilleurs accès pour des personnes avec handicaps. Cette année une clôture a été installée pour empêcher les animaux de détruire les récoltes. En plus, l’eau est maintenant disponible grâce à Gilles A. LeBlanc qui a fournit la main-d’œuvre, l’équipement et le matériel nécessaire.

Judson Cassidy, président du conseil d’administration du Vestiaire St-Joseph, a souligné que «la contribution que fait Jardin communautaire de Shédiac et banlieues permet à de nombreuses familles dans le besoin d’avoir accès à des légumes frais, ce qui ne serait pas possible autrement.»