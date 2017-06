10e anniversaire des rencontres déjeuners-conférences du 2e mardi

par

Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de venir souligner le 10e anniversaire des rencontres-conférences du 2e mardi et entendre la conférence du Dr Hubert Dupuis, prési- dent d’Égalité en Santé en Français qui a traité de la situation qui prévaut dans le système de santé et en particulier dans la régie Vitalité.

C’est au printemps 2007 qu’un petit groupe a voulu organiser une rencontre mensuelle en particulier à l’intention des retraités toujours avides de se tenir à la fine pointe de l’actualité. Lors de la rencontre de juin, on a tenu à souligner le rôle joué par les promoteurs de ces premières rencontres qui étaient feu Clarence Cormier, ancien maire de Dieppe et le premier Acadien à occuper le poste de ministre de l’Éducation au N.-B. qui fut le premier conférencier de la série; Yvon J. Goguen, ancien conseiller de la Ville de Moncton, cofondateur du groupe; feu Bernard Richard (Bon Voyage), feu Léopold Goguen, Bernard Poirier, secrétaire-fondateur et Ulysse Belliveau (des C.P.).

On a aussi souligné la présence de deux des trois premiers conférenciers du printemps 2007, Robert Thibault (Maison Nazareth) et Achille Maillet, maire de Dieppe. Depuis sa fondation, le groupe a accueilli 106 conférencier.ère.s traitant des grands sujets tou- jours d’actualité dont la santé, la politique, l’éducation, l’économie, l’Université de Moncton et le développement des villes de Moncton et Dieppe. Le groupe n’a cessé de grandir à partir de 12 personnes lors de la première réunion à presque 100 personnes pour le 10e anniversaire. Après la pause de l’été, les déjeuners-conférences reprendront en septembre.